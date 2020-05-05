Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratıldığı 'Büyük Vatan Savaşı'ndaki Büyük Zafer'in 75. Yıldönümü Madalyası' verdi.
05.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:07
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a 'Büyük Vatan Savaşı'ndaki Büyük Zafer'in 75. Yıldönümü Madalyası' verdi.
KUZEY KORE DIŞİŞLERİ BAKANINA TAKDİM EDİLDİ
Kuzey Kore'deki Rusya Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Le Son Gvon'a takdim edildiği açıklandı. Madalyanın Kim Jong-un'a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi.
RUSYA, KUZEY KORE'YE DESTEK SAĞLAMIŞTI
1950-1953 yılları arasında Kore'nin ikiye bölünmesiyle sonuçlanan savaş sırasında SSCB Kuzey Kore'ye büyük ekonomik destek sağlamıştı.
Kaynak: DHA
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