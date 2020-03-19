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Rus Lukoil'den petrol fiyatlarına ilişkin açıklama

Rus petrol şirketi Lukoil'in Başkan Yardımcısı Leonid Fedun, petrol piyasalarındaki fiyat savaşlarının Rusya ve Suudi Arabistan'ı bitkin düşüreceğini belirterek, "35 doların altındaki fiyatlarda Rusya'nın petrol üretimi 2022'den itibaren düşmeye başlayacak.

19.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:00
Rus Lukoil'den petrol fiyatlarına ilişkin açıklama
Rus petrol şirketi Lukoil 'in Başkan Yardımcısı Leonid Fedun, petrol piyasalarındaki fiyat savaşlarının Rusya ve Suudi Arabistan'ı bitkin düşüreceğini belirterek, "35 doların altındaki fiyatlarda Rusya'nın petrol üretimi 2022'den itibaren düşmeye başlayacak." dedi.
Lukoil'in aynı zamanda ana ortaklarından olan Fedun, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Fedun, küresel piyasalarda düşen petrol fiyatlarına ilişkin olarak, "Değerlendirdiğimiz senaryolara göre, 35 doların altındaki fiyatlarda Rusya'nın petrol üretimi 2022'den itibaren düşmeye başlayacak." ifadesini kullandı.
Fiyat savaşlarından en çok etkilenen ülkelerin Rusya ve Suudi Arabistan olacağını savunan Fedun, "Sıradaki konu rezervlere ve ekonomik potansiyellerine gelecek. ABD, Çin, Hindistan ve Avrupa ülkeleri ise fayda sağlayacak. Hane gelirleri yüzde 2 artacak." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılması gereken müzakerelere de değinen Fedun, "Suudi Arabistan ile tekrar anlaşmamız gerek ancak bunu gerçekleştirebilmek için önce aramızdaki anlaşmayı bozan kötümserlikten kurtulmak gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Lukoil, Rusya, Ekonomi

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