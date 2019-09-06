Haberler» Güncel» Haber

Rus milli futbolcular Kokorin ve Mamaev'e şartlı tahliye

Rusya'nın başkenti Moskova'da kavgaya karıştıkları gerekçesiyle hüküm giyen Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in şartlı tahliye edilmesine karar verildi.

06.09.2019 11:58 Rus milli futbolcular Kokorin ve Mamaev'e şartlı tahliye
Rusya'nın başkenti Moskova'da kavgaya karıştıkları gerekçesiyle hüküm giyen Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in şartlı tahliye edilmesine karar verildi.
Belgorod bölgesinde Alekseyevskiy Mahkemesi, Kokorin ve Mamaev'in şartlı tahliyesine hükmetti. Futbolcular 17 Eylül'de tahliye edilecek.
Mayısta "Holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Rus milli futbolcular Kokorin 18 ay ve Mamaev 17 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
Rusya Premier Lig'de şampiyon olan Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, Ekim 2018'de Moskova'da gerçekleştirilen iki saldırı nedeniyle tutuklanmıştı.

Moskova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56   Belediye başkanının evine pompalı tüfekle ateş edildi
15:55   Mersin tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü
15:55   Tekirdağ trafik levhalarını at arabası ile götürürken yakalandı
15:55   Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
15:55   Dha yurt bülteni - 14
15:55   AFAD'dan masa başı habersiz deprem tatbikatı
15:54   Bakan gül: meclis açıldığın birinci birinci paket düşünce ve ifade özgürlüğü