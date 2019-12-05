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Rus milyarder İngiltere'de trafik kazasında hayatını kaybetti

İngiltere'de köpeğini sokakta gezdirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Rus milyarder Dmitry Obretetsky'nin (49) 5 gün komada kaldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

05.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:55Rus milyarder İngiltere'de trafik kazasında hayatını kaybetti

'de köpeğini sokakta gezdirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Rus milyarder Dmitry Obretetsky'nin (49) 5 gün komada kaldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, kazanın Surrey kentinde 25 Kasım'da meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, 3 aracın karıştığı kazada, araçlardan birinin kontrolden çıkarak Obretetsky'e çarptığı ve Obretetsky'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastanede yoğum bakıma alınan Rus milyarderin, kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdiği açıklandı. Kaza sırasında Rus iş insanının köpeğinin de öldüğü bildirilirken, polis kazada kasıt olup olmadığını araştırıyor.

Dmitry Obretetsky, Rusya merkezli kimsayal ürünler üreten bir firmanın sahibi.



İngiltere, Dünya

Kaynak: DHA

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