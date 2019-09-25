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Rus milyarder ve ailesini taşıyan mega yat kemer'de

RUSYA'da, 2,5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginleri arasında yer alan Alexander Svetakov ve ailesi ile misafirlerinin bulunduğu 72 metrelik yat 'Cloudbreak', Antalya'nın Kemer ilçesine demir attı.

25.09.2019 14:46Rus milyarder ve ailesini taşıyan mega yat kemer'de
RUSYA'da, 2,5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginleri arasında yer alan Alexander Svetakov ve ailesi ile misafirlerinin bulunduğu 72 metrelik yat 'Cloudbreak', Antalya'nın Kemer ilçesine demir attı.
Rusya'nın başkenti Moskova bölgesinin en büyük mülk sahiplerinden ve Absolut yatırım grubunun sahibi Alexander Svetakov, ailesi ve misafirleriyle Kemer'e geldi. 2,5 milyar dolarlık servete sahip olan Svetakov'un 'Cloudbreak' adlı yatı, Kemer G-Marina önüne demir attı. 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen mega yat, havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonuyla ilgi çekiyor. Özel bir de helikopter bulunan 72 metrelik yat, dünyanın en pahalı yatları arasında yer alıyor.
Rus milyarder, ailesi ve misafirlerini taşıyan, 26 mürettebatın bulunduğu yatın daha önce Fethiye'de 500 bin lira değerinde yakıt ikmali yaptığı belirtildi.



Antalya, Rusya, Kemer, Güncel

Kaynak: DHA

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