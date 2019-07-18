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Rus milyarderin mega yatı Kuşadası'nda

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yat limanına yakıt ikmali için demirleyen 91 metre uzunluğundaki mega yat "Lady Lara" ilgi odağı oldu.

18.07.2019 21:23 Rus milyarderin mega yatı Kuşadası
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yat limanına yakıt ikmali için demirleyen 91 metre uzunluğundaki mega yat "Lady Lara" ilgi odağı oldu.
Rus iş adamı Alexander Machkevitch'e ait 4 katlı yat "Lady Lara", Kuşadası Setur Marina Yat Limanı'na yanaştı.
İş adamı Machkevitch'in bulunmadığı yatın 80 bin tonun üzerinde yakıt ve yiyecek ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.
Spor salonu, yüzme havuzu ve helikopter pistine sahip 91 metre uzunluğundaki yat, dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösteriliyor.
Kaynak: AA
Kuşadası, Aydın, Güncel

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