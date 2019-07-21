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Rus milyarderin mega yatına 80 bin litre yakıt ikmali

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Rus iş adamı Alexander Machkevitch'e ait 91 metrelik mega yat "Lady Lara"ya 80 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

21.07.2019 12:54 Rus milyarderin mega yatına 80 bin litre yakıt ikmali
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Rus iş adamı Alexander Machkevitch'e ait 91 metrelik mega yat "Lady Lara"ya 80 bin litre yakıt ikmali yapıldı.
Kuşadası Setur Marina Yat Limanı'na 18 Temmuz'da yanaşan, Rus iş adamı Machkevitch'e ait 4 katlı yat "Lady Lara"ya yakıt ikmali için tankerler geldi.
Limana gelen 4 tankerden, yata 80 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirildi.
Yarın limandan ayrılacağı belirtilen 91 metre uzunluğundaki yatın sahibi Machkevitch ile ailesinin Ege ve Akdeniz turu yapması bekleniyor.
Spor salonu, yüzme havuzu ve helikopter pistine sahip yat, dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösteriliyor.
Kaynak: AA
Kuşadası, Aydın, Güncel

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