Rus model Maria Liman, "Dikkat dağıtırım" diyerek parti sözcülüğü teklifini geri çevirdi

2018 yılında en çekici dünya kupası taraftarı seçilen 25 yaşındaki Rus model Maria Liman, Rus muhalefet partisinin kendisine parti sözcülüğü teklif ettiğini ama politika için aşırı dikkat dağıtıcı olduğunu söyleyerek bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

KIYAFETİYLE TRİBÜNÜN EN DİKKAT ÇEKEN İSMİ OLMUŞTU

Liman, 2018 Dünya Kupası sırasında Saint Peterburg's Gazpromstadı tribününde giydiği kıyafet ile kameralara takılmıştı ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Güzel model, Dünya kupasında Rusya'da bir çok televizyon programına katılarak ünlendi.

"DİKKAT DAĞITIRIM"

Liman, muhalefet partisinin kendisine yaptığı basın sözcülüğü teklifini politika hakkında bilgisi olmadığını bunun yanı sıra aşırı çekici olduğu için gerek insanların gerek siyasilerin dikkatini dağıtacağı gerekçesi ile geri çevirdiğini söyledi.