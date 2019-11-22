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Rus model Maria Liman, "Dikkat dağıtırım" diyerek parti sözcülüğü teklifini geri çevirdi

Dünyanın en çekici Dünya Kupası taraftarı seçilen Rus model Maria Liman, parti sözcülüğü teklifini aşırı dikkat dağıtıcı olduğunu söyleyerek geri çevirdi.

22.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:37

2018 yılında en çekici dünya kupası taraftarı seçilen 25 yaşındaki Rus model Maria Liman, Rus muhalefet partisinin kendisine parti sözcülüğü teklif ettiğini ama politika için aşırı dikkat dağıtıcı olduğunu söyleyerek bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

KIYAFETİYLE TRİBÜNÜN EN DİKKAT ÇEKEN İSMİ OLMUŞTU

Liman, 2018 Dünya Kupası sırasında Saint Peterburg's Gazpromstadı tribününde giydiği kıyafet ile kameralara takılmıştı ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Güzel model, Dünya kupasında Rusya'da bir çok televizyon programına katılarak ünlendi.

"DİKKAT DAĞITIRIM"

Liman, muhalefet partisinin kendisine yaptığı basın sözcülüğü teklifini politika hakkında bilgisi olmadığını bunun yanı sıra aşırı çekici olduğu için gerek insanların gerek siyasilerin dikkatini dağıtacağı gerekçesi ile geri çevirdiğini söyledi.

Rus model Maria Liman,

Magazin


HABER YORUMLARI (10)
DATLUCU:Şeymanın yanında bu ne ki. Şeyma çok datlu çoooooooooookkkkkkkk
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KAZIM ABİNİZ:senin için iki kişilik parti kurarım. Ben başkan olurum.
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VODİN:şeyma bu hatunun gölgesi olamaz
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KERİM:Benim kız kardeşime benziyor saçı şekli yüzü beyaz tenli kumral sacli artık iki kardeşim oldu.
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BU NE YAHU:doğru söylemiş bununla aynı ortamda çalışılmaz
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TÜPERMEN:Haklı dağılın
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DİKKATSİZ:DİKKAT, DİKKAT OLALI BÖYLE DAĞILMADI
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AJAN X:valla ha dağıldım
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DAĞITIK:Asıl ben onun saçını başını dağıtırım
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GÖZCÜ:Dikkati bilmem de kendisini fena dağıtmışlardır.
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