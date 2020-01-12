Rus model Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken ünlü Rus model Viktoria Odintcava, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Instagram hesabında 5 milyon takipçisi bulunan ünlü model, sahilde çekilmiş bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Odintcava'nın paylaşımı kısa sürede 126 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

BALİ'DEKİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan, Viktoria Odintcava, iki gün önce de Bali'de çekilmiş bikinili pozunu Instagram hesabından paylaştı. Rus modelin, "Bali'ye üçüncü kez geliyorum. Farklı insanlarla karşılaşıyorum ve herkesin kendisiyle ilgili bir hikayesi var. Birçoğu uzun süre burada kalmayı seçiyor ve bazıları sonsuza kadar kalıyor" notuyla paylaştığı fotoğrafı ise 219 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Rus modelin Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarından bazıları: