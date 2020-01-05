Rus model Viktoria Odintcova, mayolu paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Rus model Viktoria Odintcova, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Instagram'da 5,5 milyon takipçisi bulunan ünlü model, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde topladı. Turuncu renkli mayolu pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü modelin paylaşımına 180 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

"RONALDO INSTAGRAM'DAN BANA MESAJLAR ATIP, YÜRÜDÜ"

Bir YouTube kanalına konuk olan Viktoria, Ronaldo kadar ünlü birinin gönderilerinden birini beğenip beğenmediği sorulduğunda, "Bu tabii ki oldu. Hatta fotoğraf beğenmenin ötesinde diyebiliriz. Ronaldo Instagram'dan bana mesajlar atıp, yürüdü. Ama uzun zaman önceydi. 'Merhaba nasılsın?' dedi ben ise mesajı sildim ve cevap vermedim." demişti.

Rus model Viktoria Odintcova, "Bana öyle geliyor ki futbolcular herkese aynı mesajı yazıyorlar, bir haber bülteni gibi yayıyorlar. Artık şansa kim cevap verirse!" dedi.