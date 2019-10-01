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Rus motosikletçiler Türkiye ve Yunanistan turunda

Rusya'nın başkenti Moskova'dan 4 gün önce motosikletleriyle yola çıkan iki arkadaş, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

01.10.2019 10:12Rus motosikletçiler Türkiye ve Yunanistan turunda
Rusya'nın başkenti Moskova'dan 4 gün önce motosikletleriyle yola çıkan iki arkadaş, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.
Mekanik mühendisi Gricenko Taras (40) ve iş adamı arkadaşı Volkov Sergey (53), Türkiye ve Yunanistan'ı gezmek için motosikletleriyle çıktıkları yolda Hanönü ilçesinde mola verdi.
Taras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ı gezmek, insanlarla tanışmak, doğa ve tabiatını yakından incelemek amacıyla motosikletle yola çıktıklarını söyledi.
Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını aktaran Taras, sahili takip ederek Hanönü ilçesine kadar geldiklerini belirtti.
Sahilden devam ederek İstanbul'a gideceklerini, oradan Yunanistan'a geçeceklerini anlatan Taras, Yunanistan'ı da gezdikten sonra Macaristan, Slovenya, Polonya ve Belerus üzerinden Moskova'ya döneceklerini kaydetti.
Türk insanının çok misafirperver olduğunu dile getiren Volkov Sergey ise Türkiye'den çok memnun kaldıklarını ifade etti.
Sergey, seyahatleri boyunca 9 bin kilometre yol kat edeceklerine işaret etti.

Yunanistan, Türkiye, Moskova, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

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