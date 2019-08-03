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Rus muhalefet lideri Sobol gözaltında

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen gösterilere katılan muhalefet liderlerinden Lyubov Sobol gözaltına alındı.

03.08.2019 15:35 Rus muhalefet lideri Sobol gözaltında
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen gösterilere katılan muhalefet liderlerinden Lyubov Sobol gözaltına alındı. Rusya'da 8 Eylül'de 16 bölgede yapılacak yerel seçimler için muhalif belediye meclis üyesi adaylarının adaylıkları kabul edilmemesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Moskova'da düzenlenen gösterilerde bugün 89'dan fazla göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gösterilere katılan muhalefet lideri Lyubov Sobol'un da gözaltına alındığı açıklandı. Sobol'un gösteri alanına gitmek için bindiği taksisinin polis tarafından durdurulduğu ve hızlıca bir minibüse bindirildiği öğrenildi. Bir avukat olan Sobol, yerel seçimlerde dışlanan adaylardan biriydi. 21 gündür açlık grevinde olan Sobol, bugün düzenlenen izinsiz gösterilere katılma çağrısında bulunmuştu.
(İHA)

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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