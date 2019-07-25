Haberler» Güncel» Haber

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a 30 gün hapis cezası

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal etmesi gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

25.07.2019 00:08 Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a 30 gün hapis cezası
Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal etmesi gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Moskova'da Simonovskiy Bölgesel Mahkemesinde yapılan duruşmada Navalnıy, "gösteri düzenleme kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle suçlu bulundu.
Benzer suçu tekrarladığı için mahkeme heyeti tarafından Navalnıy'ın 30 gün tutuklu kalmasına karar verildi.
Kremlin yönetiminin muhalifi Aleksey Navalnıy, sabah saatlerinde koşu yapmak için evden çıkarken gözaltına alınmıştı.
Navalnıy, geçen hafta Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan izinli gösteride, 27 Temmuz'da Moskova Belediyesi binasının önünde halkı protestoya davet etmişti.

Moskova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
01:28   FATİH'TE CEZAYİR UYRUKLU BİR KİŞİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
01:23   Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
01:20   Dr. Sadık Ahmet ölümünün 24. yılında Batı Trakya'da anıldı
01:19   - Çin'de Heyelan: 15 Ölü
01:15   Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü (2)
01:15   Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü-EK
01:11   Kilis'te "Uyum Mahalle Buluşmaları"