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Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan gelen mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı

Rusya'dan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke'de bir tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi öldü 11 kişi yaralandı.

19.10.2019 11:11

Rusya'dan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke'de bir tıra arkadan çarptı. Kazada 2 Rus mühendis hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeyceli Mahallesi'nde bulunan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan uçakla Antalya'ya giden Rus mühendisler, Ömer Ö. yönetimindeki 33 KJN 44 plakalı minibüse bindi. Rus mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke ilçesi Akdere mevkiinde Abdurrahman T. yönetimindeki 33 NYY 97 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denıs Petrpuık ve Andreıı Voronov olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER İHBAR ETTİ

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesine sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesedi Silifke Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazazedelerin olay yerine saçılan eşyaları jandarma ekiplerince toplandı.

Kazayla ilgili geniş çaplı araştırmanın devam ettiği bildirildi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan gelen mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı

Akkuyu, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (16)
MECİT DEMİRTAŞ:ASELSAN daki mühendisler ve Isparta’daki düşürülen uçağımız neyse bu olay aynısı ve aynı güçlerin işi ..Türkiye kendi mühendislerine sahip çıkmamasına ne yazıkki alıştık ..bu memleketi çok sevenler canıyla ödüyor satılmış hainler yüzünden ...ama Rusya buna sesiz kalmaz umarım ..Türkiye’den zaten beklentimiz yok
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1 0
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RECEP:eğer bir kötü niyet varsa bunu gerekli mercilerin ortaya çıkaracağından hiç şüphemiz olamaz. ama şu da bir gerçek ki ne yaparlarsa yapsınlar bu güzel ülkem. er yada geç layık olduğu yere gelecektir. hemde hak ederek.
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4 0
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KARADENİZ:KAMYON KASALARINA ÖNLEYİCİ BARİYER YAPMAK ÇOK ZOR BİR İŞMİDİR
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10 1
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D.:Olay iyice araştırılmalı
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19 0
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AA:Allah Kahretsin bu normal bir kaza olamaz. Ya suikast girişimi yada Ecel her ne olursa olsun ALLAH RAHMET EYLESİN
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RABBUSSEMAVATİVELARD:Can özümüz kardeşimiz ruslara Allah gani gani rahmet eylesin. Biz iki devlet bir milletiz. Asırlarca islam sancaktarlığını yapmış, ilayı kelimatullah davası uğruna şehitler vermiş yüce tiynetli cesur şahsiyetlerdir Rus kardeşlerimiz Allah onlardan daimen ebeden razı olsun. Ruhları şad olsun, tinleri uçmağ olsun.
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KARADENİZ:manyakmısın nesin sabah sabah kaybol burdan
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AHMET:Rus mühendisler müslüman mı gayrimüslüme Allah CC rahmet etsin denmez
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9 2
BEN:Ruslar mi? :)
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4 0
TC:Ne içtin lan sen Degisik :)
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