Haberler » Güncel » Rus Natalia'nın kedilerinin zehirlenmesine polis soruşturması - Haber

Rus Natalia'nın kedilerinin zehirlenmesine polis soruşturması

TEKİRDAĞ'da yaşayan Rusya uyruklu Natalia Tsyura'nın villasının bahçesinde baktığı 20 kediden 10'una zehirli ciğer verilmesi, hayvanlardan 2'sinin telef olmasıyla ilgili polis, soruşturma başlattı.

09.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:15Rus Natalia'nın kedilerinin zehirlenmesine polis soruşturması

TEKİRDAĞ'da yaşayan uyruklu Natalia Tsyura'nın villasının bahçesinde baktığı 20 kediden 10'una zehirli ciğer verilmesi, hayvanlardan 2'sinin telef olmasıyla ilgili polis, soruşturma başlattı. Tsyura'nın şikayeti üzerine polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alırken, bazı site sakinleri ile güvenlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu.

Rus Natalia Tsyura, kentteki firmada çalışan eşiyle birlikte 6 yıl önce 'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisindeki siteye yerleşti. Tsyura, oturduğu villada sokak hayvanlarını da beslemeye başladı. Tsyura'nın bahçede baktığı 20 kediden 10'unun ağzından pazartesi günü köpük gelmeye başladı. Bunun üzerine Tsyura, kedileri veterinere götürdü. 10 kediden 2'si telef olurken, 8'ine ise tedavi uygulandı. Veterinerin yaptığı incelemede, kedilerin midesinde, ciğerle karıştırılmış zehir tespit edildi.

Natalia Tsyura, 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve hayvanları özellikle de kedileri çok sevdiğini belirterek, bahçesinde 20 kediye baktığını söyledi. Tsyura, kedilerin zehirlenmesine çok üzüldüğünü de belirtti.

Öte yandan Natalia Tsyura'nın şikayeti üzerine polis, geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, bazı site sakinleri ile güvenlik görevlilerinin ifadelerine de başvurdu.

Soruşturma sürdürülürken, site sakinleri de olay nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi. Site yönetimi, yaptığı toplantıda, giriş ve çıkışların iyi kontrol edilmesi için güvenlikçileri uyardı.



Tekirdağ, Rusya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28 Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haber
17:28 Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Haber
17:26 KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN KADINLAR SERBEST BIRAKILDI - Haber
17:23 Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış - Haber
17:22 Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'daki ikinci Başkonsolosluğumuzu Herat'ta açacağız" - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:32:08