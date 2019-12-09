Rus ordu kanalı, Rakka'nın şimdiki halini görüntüledi

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV, terör örgütü DEAŞ'ın eski 'başkenti' Rakka'nın, şimdiki halini görüntüledi.

Rus ordusu, ABD'nin önderliğindeki koalisyonun neredeyse yok ettiği, Suriye'nin Rakka şehrinin halkına, poşetlenmiş bir şekilde un, pirinç, çay, süt ve çeşitli sebzeleri içeren insanı yardımda bulundu ve enkaz şehir Rakka'daki halka bu yardımların düzenli hale getirileceği sözünü verdi. Zvezda'daki habere göre, Rakka'daki bombardıman sonucu 13 bin sivil yaşamını yitirdi. Şehirde tek bir hastane ya da okul kalmadı. Savaş öncesi şehrin nüfusunun 200 bin civarı olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Suriyeli çocukların görüntüsü

-İnsanı yardım poşetleri

-Savaş sırasında etkisiz hale gelmiş bir hurda tank

-Rakka'nın görüntüleri