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Rus ordu pilotu: Suriye'nin kuzeyinde hava devriyesi günlük uygulanacak

Rus ordu pilotu Dmitry Ivanov, Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde devriye görevlerini günlük olarak uygulayacağını açıkladı.

08.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:24 Rus ordu pilotu: Suriye'nin kuzeyinde hava devriyesi günlük uygulanacak
–Rus ordu pilotu Dmitry Ivanov, Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri'nin, 'nin kuzeyinde devriye görevlerini günlük olarak uygulayacağını açıkladı.

Rus ajansı TASS'da yer alan habere göre basına konuşan Rus ordu pilotu Dmitry Ivanov, devriyenin asıl görevinin belirlenen alanlarda 'güvenliği sağlamak' ve askeri polise eşlik etmek olduğunu belirterek, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki illerde hava devriyesine dair özel görevler uygulamaya başladı. Hava devriyesi birkaç güzergahta uygulanacak ve 50-60 metre yükseklikte ikişerli helikopter grupları tarafından uygulanacak" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV ise helikopterle yapılan hava devriyesinin görüntülerini yayınladı.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterden havadan görüntü

-Detaylar

-Dmitry Ivanov'un açıklaması


- Rusya

Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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