Haberler » Güncel » Rus ordusu 24 milyar dolara 'donatılacak' - Haber

Rus ordusu 24 milyar dolara "donatılacak"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun donatılması için bu yıl 1 trilyon 500 milyar ruble (yaklaşık 24 milyar dolar) harcanacağını bildirdi.

10.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:24Rus ordusu 24 milyar dolara
Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun donatılması için bu yıl 1 trilyon 500 milyar ruble (yaklaşık 24 milyar dolar) harcanacağını bildirdi.
Şoygu, bakanlıkta katıldığı bir toplantıda, ordunun 2020 harcamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Rus Silahlı Kuvvetleri'nin donatılması için 2020'de 1 trilyon 500 milyar rublenin üzerinde bir bütçe öngörülüyor." diyen Şoygu, bu miktarın yüzde 68'inin modern silah sistemlerinin alımı için ayrıldığını dile getirdi.
Rus ordusunun donatılması için geçen yıl 1 trilyon 440 milyar ruble bütçe ayrılmıştı.

Sergey Şoygu, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:34  Avm'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi-ek - Haber
17:34  Antalya acılı babadan çağrı: başkalarının canı yanmasın - Haber
17:34  Aydın kuşadası'nda buz pateni pistine yoğun ilgi - Haber
17:34  Bursa orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Haber
17:29  GGC'nin 6. basın ödülleri sahiplerini buluyor - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:41:10