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Rus ordusu 8 adet korona virüs hastanesi inşaatını tamamladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri kademenin yaptığı korona virüsü toplantısında ordu tarafından başlanan 16 hastane inşaatından 8'inin tamamlandığı açıklandı.

08.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:40
Rus ordusu 8 adet korona virüs hastanesi inşaatını tamamladı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri kademenin yaptığı korona virüsü toplantısında ordu tarafından başlanan 16 hastane inşaatından 8'inin tamamlandığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve komuta merkezi komutanları, Rusya'nın farklı bölgelerinde bulunan askeri birlik komutanları ile korona virüsü toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda ülke genelinde yayılan korona virüsü salgınına karşı Rus ordusunun aldığı önlemler ve çalışmalar paylaşıldı. Yapılan toplantıda Şoygu'ya bilgi aktaran komutanlar tüm birliklerde askerler üzerinde korona virüsü testlerinin devam ettiğini şuana kadar pozitif bir vaka ile karşılaşılmadığını, askeri kışlalarda dezenfekte çalışmaları yapıldığı ve kışlaların bulunduğu bölgelerde de halka yönelik çalışmaların yapıldığını aktardı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise komutanlara askerlere yapılan korona virüsü testlerinin hızlandırılması ve kentlerde korona virüsü ile mücadelede askerin daha aktif rol üstlenmesi talimatı verdi.
İTALYA VE SIRBİSTAN İLE BAĞLANTI YAPILDI
Yapılan toplantıda yaklaşık 2 hafta önce çalışmalarına başlanıldığı açıklanan askeri hastaneler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Daha önce 15 Nisan'a kadar yapımı tamamlanması planlanan 8 hastanenin inşaatlarının tamamlandığı ve hasta kabulüne başlanacağı açıklandı. Sivillerin ve askerlerin tedavi edileceği hastanelerin yatak kapasitesinin 600 olacağı ifade edilirken hastanelerin inşa edildiği toplam alanın 115 bin metrekare olduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın korona virüsü ile mücadele çerçevesinde İtalya ve Sırbistan'a gönderdiği askeri uzmanlar ile görüşme gerçekleşti. Telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede Rus ordusunun ülkelerde yaptığı çalışmaların durumu hakkında bilgiler paylaşıldı.
RUSYA'DA ÖLÜ VE VAKA SAYISI ARTTI
Rusya'da korona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi yeni vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, ülke genelinde son 24 saatte bin 174 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 bin 672'ye yükseldi. Toplamda ölü sayısı 63'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 580 olarak açıklandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Sergey Şoygu, Rusya, Güncel
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