Haberler » Güncel » Rus ordusu abd füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildi - Haber

Rus ordusu abd füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildi

Rus ordusu ABD füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildiRusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunu ABD tarafından orta ve daha kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirdi.

10.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:26Rus ordusu abd füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildi
Rus ordusu ABD füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildi
, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunu ABD tarafından orta ve daha kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirdi.
Rus ajansı TASS'ta yer alan haberde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rus ordusunu, ABD tarafından orta ve daha kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2020 için ana faaliyetlerine dair olan telekonferansın açılışında konuşan Şoygu, 'Potansiyel askeri tehditlerin kapsamlı bir analizini yapmamız ve Silahlı Kuvvetlerin geliştirilmesi için atılacak adımları belirlememiz gerekiyor. Bu çabaların sonucu ülkenin 2021-2025 savunma planı hazırlanırken dikkate alınacaktır' dedi.
'ABD tarafından kısa ve orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasını takip etmemiz gerekiyor' diyen Şoygu, aynı zamanda nükleer donanma kuvvetlerinin Borei-A stratejik füze konuşlandırmasına başlaması gerekirken Rusya stratejik Füze Kuvvetleri'nin de düzenli olarak Avangard ve Yars füzelerini geliştirme çalışmasını yürütmek zorunda olduğunu belirtti.
Rus ordu kanalı Zvezda TV ise Avangard ve Yars füzelerinin videolarını yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün Rus deniz kuvvetlerinin Kuzey Karadeniz filosunun gerçekleştirdiği tatbikatı izlemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02  Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi - Haber
19:02  Ordu'da "Bilgiden Bilince" konferansı - Haber
18:59  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:58  Burdur'da aranan hükümlü yakalandı - Haber
18:56  İspanya, Avrupa Parlamentosu'ndan Katalan siyasetçilerin dokunulmazlıklarını kaldırmasını istedi - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 19:05:59