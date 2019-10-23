Rus ordusu, Türkiye'yle varılan mutabakat kapsamında kontrolü ele almak için Kobani'ye girdi

Türkiye ile Rusya arasında dün varılan büyük mutabakat kapsamında Rus askeri polisi büyük bir konvoyla Aynularab'a (Kobani) girdi. Türkiye ile Rusya arasında dün varılan büyük mutabakatta Kobani'nin denetimi Rusya'ya bırakılmıştı. Ruslar bu kentteki YPG'yi temizleyip kontrolü ele alacaklarını taahhüt etmişti.

Mutabakat kapsamında Rus askeri polisi bugün öğlen saatlerinde Rus bayrağı takılı araçlarla Kobani kentine girdi. Rus polisi kentte halk tarafından karşılandı. Geçiş esnasında bazı Suriyeliler Suriye bayrağını açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab'a girdiğini doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim'de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.

"KÜRT GÜÇLERİN GERİ ÇEKİLMESİNE YARDIMCI OLACAK"

Rus askeri polis konvoyunun, Suriye'nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak" ifadesi kullanıldı.

Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab'a girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar" ifadesine yer verildi.

15 KONTROL NOKTASI KURULACAK

Rus askeri polisinin Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre derinliğinden YPG'lilerin çekilmelerine yardımcı olacağı ifade edildi. Bakanlık ayrıca bir harita yayınlayarak Suriye'nin Türkiye sınırında 15 kontrol noktası kuracağı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'yle varılan mutabakat kapsamında Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde devriye faaliyetleri yürüteceği bölgenin bir haritasını yayınladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleşen görüşmede 10 maddelik mutabakata imza atılmıştı. Mutabakatta Rus ordusunun YPG/PKK'nın bölgeden çıkarılacağını Türkiye'ye taahhüt etmişti.

Rusya - Türkiye arasındaki 10 maddelik mutabakat metni:

1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.