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Rus ordusunun komutanları korona virüs testi yaptırdı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede artan korona virüs vakalarına karşı Rus ordusu komutanlarının korona virüs testi yaptırdığını ifade etti.

20.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:33
Rus ordusunun komutanları korona virüs testi yaptırdı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede artan korona virüs vakalarına karşı Rus ordusu komutanlarının korona virüs testi yaptırdığını ifade etti.

Rusya'da da korona virüs vakalarının artmasıyla Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey toplantı gerçekleştirdi. Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yönettiği toplantıya Rus ordusunun üst düzey yöneticileri katıldı, diğer komutanlar ise internetten canlı bağlantı ile toplantıya katılım sağladı. Bakan Sergey Şoygu, komutanlara bilgilendirme yaparak 12 Mart'ta Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov başkanlığında ordu içerisinde "Korona Virüs İzleme Merkezi" kurulduğunu duyurdu. Sergey Şoygu, ordu içerisinde düzenli virüs denetimi ve dezenfekte çalışmalarının yapıldığını, koruyucu kıyafet, tıbbi cihaz ve ilaç stoğunun oluşturulduğunu bildirdi.

Rus ordusunda korona virüs taşıyan askere rastlanmadı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordu içerisinde denetimlerin en üst düzeyde tutulduğunu aktardı. Sergey Şoygu, Rus ordusu içerisinde askerlerden herhangi birinde korona virüse rastlanılmadığını belirtti. Şoygu ayrıca, Rus ordusunun yurt dışı temasları ile ilgili aldığı önlemleri de açıklarken Rusya'nın başka ülkelere askeri temsilci gönderme ve kabul etme faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Rus komutanlar da virüs testinden geçti

Bakan Şoygu, 1 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında Rus ordusunun birliklerine askerlik çağı gelmiş Rus gençlerin katılacağını hatırlattı. Şoygu, buna karşı önlem aldıklarını ve gençler üzerinde gerekli test ve incelemelerin yapılacağını aktardı. Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus ordusunun tüm kuvvet komutanlarının Korona virüs testinden geçtiğini ve hiçbir komutanda korona virüse rastlanılmadığını açıkladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sergey Şoygu, Rusya, Güncel

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