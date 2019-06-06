Rus oyuncu adayından Erol Köseye taciz suçlaması: Her yerini rahatlatırım!

Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse, taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İstanbul'da özel bir üniversitede oyunculuk eğitimi alan Rus öğrenci Sevinç T., kendisini oyunculuk alanında geliştirmek ve Türkiye'de tanınmak için sosyal medya üzerinde tanıştığı Erol Köse'den yardım istedi. Ünlü yapımcı ile mesajlaşan 22 yaşındaki genç kız, iyi derecede Rusça ve İngilizce bildiğini ve oyunculuk alanında çok iyi yerlere gelebileceğini belirterek, Köse ile konuşmaya devam etti. İddiaya göre; Köse, genç kızla olan konuşmalarını taciz boyutuna taşıdı.

"CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI" İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; buluşmak için ısrar eden Erol Köse, vize haftasında olan genç kızın stresli ve yoğun bu dönemini atlattıktan sonra buluşabileceğini söylediğinde, "Ben seni rahatlatırım. Ruhunu, bedenini, her yerini rahatlatacağım" diye karşılık verdi. Mesaj karşısında şoke olan genç öğrenci, "Ne demek istiyorsun?" şeklinde cevap verince Erol Köse'den cinsel ihtiyaçlarını karşılamak niyetinde olduğuna dair bir cevap aldı.

TACİZ İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mesaj çıktıları ile birlikte avukatı Mevcen Yazıcı aracılığıyla savcılığa başvuran genç kadın, Köse'den şikâyetçi oldu. Erol Köse hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı.