- Rus papaz, sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzıyla fenomen oldu

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:12



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:12

- Rus papaz, sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzıyla fenomen olduMOSKOVA - Rusya'da bir papaz instagrama yüklediği lüks yaşam tarzı ve zenginliğini yansıtan fotoğraflarla fenomen oldu. Rusya'nın Tver şehrinin Eparhiy Bilimsel Kütüphanesi Başkanı olan Papaz Vyaçeslav Baskakov'un 2018 yılı boyunca paylaştığı fotoğraflar ve görüntüler ancak Aralık ayında dikkat çekmeye başladı. Papaz Vyaçeslav Baskakov instagram hesabına yüklediği hepsi dünyaca ünlü markalardan olan Gucci ayakkabılar, Louis Vuitton çantaların resimleri ve pahalı restoranlardaki lüks ziyafet görüntülerinin paylaşılmasıyla tartışma konusu olmaya başladı."Archpriesttver" instagram hesabından paylaşılan fotoğraflar daha sonra kaldırıldı. Ardından hesap görünüme kapatıldı. Ancak daha önceden screenshot ile paylaşılan görüntü ve fotoğraflar yaygınlaşınca Vyaçeskavko Baskakov kendisini daha fazla gizleyemedi. Papaz'ın bu kadar parayı nereden bulduğu sorgulanmaya başladı. Rusya Ortodoks Kilisesi henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.