Rus Paralı Askerler Libya'da Limanları Koruyor" İddiası

Kaynak: AA

İngiliz basını, yaklaşık üç yüz Rus paralı askerin, Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e destek olarak, Rus donanmasının gelmesi planlanan limanlarını koruduğu iddiasında bulundu.The Telegraph gazetesinin İngiliz parlamentosundaki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rus istihbarat servisleriyle ilişkili Rus güvenlik şirketi çalışanı üç yüz paralı asker, tank, top, insansız hava araçları ve diğer mühimmatıyla Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba destek olmak, Tobruk ve Derne limanlarını korumak için bölgeye geldi.Rus donanmasının yanaşabilmesi için Libya'daki limanları koruduğu öne sürülen Rus paralı askerlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın Yevgeny Prigozhin'e ait Wagner Grup çalışanları olduğu aktarıldı.Washington yönetimi, kontrolündeki "trol" ordusuyla ABD seçimlerini etkileme girişimi suçlamasıyla Prigozhin hakkında yaptırım kararı alınmıştı.İngiliz basını daha önce de benzer şekilde, Libya'nın doğusundaki General Halife Hafter'in kontrolündeki bölgede Rusya'nın askeri üs kurduğu yönünde haberler geçmişti.Muammer Kaddafi'nin yönetimini NATO müdahalesiyle sonlandırmayı başaran Libya, 2011 yılından bugüne savaş beylerinin ve milis gruplarının iktidar ve ekonomik kaynaklar için mücadele ettiği, uluslararası ve bölgesel güçlerin de müdahalesiyle çözümün zorlaştığı istikrarsızlıkla boğuşuyor.