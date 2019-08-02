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Rus paraşütçüyü 112 ve UMKE ekipleri kurtardı

Burdur'un Çavdır ilçesinde dağlık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütçüsü kurtarıldı.

02.08.2019 13:30 Rus paraşütçüyü 112 ve UMKE ekipleri kurtardı
Burdur'un Çavdır ilçesinde dağlık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütçüsü kurtarıldı.

Uluslararası C¸ameli Ac¸ık ve Ulusal Tu"rkiye Yamac¸ Paras¸u"tu" Uzun Mesafe S¸ampiyonası etkinlikleri çerçevesinde Denizli'nin Çameli ilçesinden havalanan Rus sporcu Burdur'un Çavdır ilçesinde dağlık araziye düştü. Sporcunun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla harekete geçen UMKE ve sağlık ekipleri uzun çabalar sonucu yaralı sporcuyu düştüğü yerde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sporcu, dağlık araziden güvenle taşınarak ambulansa alındı. Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Rus sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Çavdır, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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