Rus Piyanist Gülbadamova Konser Verdi

Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay
Piyano Günleri", Rus piyanist Sofja Gülbadamova konseriyle sona erdi. Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörlük Salonu'ndaki etkinliğin son gününde sahne alan Gülbadamova, A. Saygun, E. Grieg, Dohnanyi ve J. Brahms'ın eserlerini icra etti.
Yaklaşık 2 saat süren konserde, Gülbadamova'ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat
, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.
Konser sonunda Eşkinat, Rus piyanist Sofja Gülbadamova'ya çiçek takdim etti.
Gülsin Onay,Süleymanpaşa
11 Aralık 2018 Salı 23:00