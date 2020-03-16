Rus piyasalarında kayıplar artarak devam ediyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş bu haftanın ilk gününde devam ediyor.
16.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:34
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş bu haftanın ilk gününde devam ediyor.
Koronavirüs salgınının yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında kayıpların artmasıyla Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2,84 değer kaybederek 74,6 seviyesine, avro karşısında da yüzde 3,1 düşerek 83'e geriledi.
Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 3,15 değer kaybederek 2.243 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 1,83'ün üzerinde azalarak 973 puana kadar geriledi.
Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.
Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 6,2 gerileyerek 31,76 seviyesinden işlem görüyor.
Koronavirüs salgınının yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında kayıpların artmasıyla Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2,84 değer kaybederek 74,6 seviyesine, avro karşısında da yüzde 3,1 düşerek 83'e geriledi.
Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 3,15 değer kaybederek 2.243 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 1,83'ün üzerinde azalarak 973 puana kadar geriledi.
Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.
Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 6,2 gerileyerek 31,76 seviyesinden işlem görüyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi
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