Rus piyasalarında kayıplar artıyor
Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ve petrol fiyatlarında düşün devam etmesiyle Rus rublesi ve borsasındaki kayıplar devam ediyor.
18.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:00
Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ve petrol fiyatlarında düşün devam etmesiyle Rus rublesi ve borsasındaki kayıplar devam ediyor.
Koronavirüs salgınına ilişkin küresel ekonomiye dair risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının tekrar düşmesiyle Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederek 76,9 seviyesine, avro karşısında da yüzde 2,1 düşerek 84,7'ye geriledi.
Ruble, açılışta dolar karşısında kısa bir süreliğine 79 seviyesine kadar geldi.
Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 1,7 değer kaybederek 2.182 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 4,3'ün üzerinde düşerek Ağustos 2016'dan bu yana ilk defa 894 puana kadar geriledi.
Rusya Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, piyasalardaki dalgalanmaları hafifletmek için 5,5 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.
Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 1,83 gerileyerek 28,31 seviyesinden işlem görüyor.
Koronavirüs salgınına ilişkin küresel ekonomiye dair risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının tekrar düşmesiyle Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederek 76,9 seviyesine, avro karşısında da yüzde 2,1 düşerek 84,7'ye geriledi.
Ruble, açılışta dolar karşısında kısa bir süreliğine 79 seviyesine kadar geldi.
Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 1,7 değer kaybederek 2.182 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 4,3'ün üzerinde düşerek Ağustos 2016'dan bu yana ilk defa 894 puana kadar geriledi.
Rusya Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, piyasalardaki dalgalanmaları hafifletmek için 5,5 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.
Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 1,83 gerileyerek 28,31 seviyesinden işlem görüyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Rusya, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Ekonomi
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Ekonomi
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Ekonomi
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Ekonomi
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Ekonomi
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Ekonomi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Ekonomi
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı