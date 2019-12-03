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Rus polisinden fabrika gibi 'sahte alkol imalathanesine' baskın

Rusya'da polis ekipleri, sahte alkol üreten bir imalathaneye basın düzenledi.

03.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:47Rus polisinden fabrika gibi 'sahte alkol imalathanesine' baskın

'da polis ekipleri, sahte alkol üreten bir imalathaneye basın düzenledi. Bir fabrika kadar üretim yapan imalathane polisi de şaşkına çevirdi.

Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı baskının görüntüleri ve detaylarını yayınladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk kentinin sanayi bölgesinde, saatte yaklaşık 10 bin şişe sahte alkol üretebilen, otomatik tesisli bir imalathaneye baskın yapıldığı belirtildi. Yetkililer, bu tesisin günde 240 binden (77 bin litreden fazla) fazla şişe alkol üretebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Öte yandan baskında, 175 bin farklı markaya ait jelatinin bulunduğu, ayrıca imalathanenin dışında sahte alkol şişeleri ile yüklü park halindeki bir TIR'a da el konulduğu belirtildi.

Ayrıca, kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, şüpheliler otomatik tesisin nasıl çalıştığını polis ekiplerine gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Tesisten görüntü

-Alkol şişelerinin görüntüsü

-Otomatik tesisin işleyişi



Rusya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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