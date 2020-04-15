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Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı

Rus psikolog Sergey Lang koronavirüse karşı en kırılgan olan kişilerin aslında hastalanmayacağını düşünen kişiler olduğunu açıkladı. Lang, hastalığa yakalanmayla ilgili aşırı endişe duyanların da büyük risk altında olduğunu söyledi.

15.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:58

Dünyada 130 bin kişiyi öldüren 2 milyon kişiyi de enfekte eden koronavirüsle ilgili Rus psikolog Sergey Lang'dan çok çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma şansının sadece önlemlere uyulmasına bağlı olmadığını, beynin nasıl çalıştığının da bunda etkili olduğunu ifade eden Rus psikolog Sergey Lang, en kırılgan grupta kendilerinin kırılgan olduğunu düşünmeyen bireyler bulunduğunu vurguladı.

"KORONAVİRÜSTE EN TEHLİKELİLER 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DİYENLER"

Sputnik'e demeç veren Lang, "Kişi hastalanamayacağını düşündüğünde, öz koruma güdüleri çalışmıyor. Bu kişi, kendisinde oluşacak tehlikeli emareleri fark edemez, koronavirüs belirtileri olsa da, bunun sıradan bir nezle olduğunu düşünüp izolasyon kurallarına uymaz. Kişinin kendisine asla bir şey olmayacağını düşünmesi çok tehlikeli bir durum" dedi.

AŞIRI ENDİŞELİLER DE BÜYÜK RİSK ALTINDA

Diğer taraftan Lang, aşırı endişenin de iyi sonuçlar doğurmayacağını söyledi. Lang, "Madalyonun öteki yüzü de var. Kişiler paniğe kapılır, mutlaka hastalığa yakalanacağını düşünerek korkarlar. Bu düşünceye o kadar kapılırlar ki, hastalığın belirtileri kendileri görülmeye başlar ancak bunlar yalancı belirtilerdir. Bu kişiler sürekli stres halinde olduklarından sinir sistemini öldürürler ve kalp krizi, inme geçirebilir ve hatta akıl sağlıklarını yitirebilirler" ifadelerini kullandı.

Lang, hastalıktan korunmanın en iyi yolunun el yıkama, sosyal mesafeyi koruma ve olumsuz düşünmeme gibi Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen tavsiyelere uymak olduğunu ekledi.

Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Etiketler: Dünya, Güncel

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