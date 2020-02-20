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Rus radyosondan "Çavuşoğlu Rusya'nın başına geçsin mi?" anketi! Çıkan sonuç şaşırttı

Rus radyosu Eho Moskvı, dinleyicilerine "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu gibi birisinin Rusya'nın başına geçmesini ister misiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Ankete katılanların yüzde 35'i "Evet" yanıtını verirken, yüzde 53'ü "Hayır" yönünde görüş bildirdi.

20.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:45

'nın önde gelen radyosu Eho Moskvı (Moskova'nın Yankısı), dinleyicileri arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili ilginç bir oylama yaptı. Radyonun internet sitesinde düzenlenen oylamada " Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu gibi birisinin Rusya'nın başına geçmesini ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

YÜZDE 35'LİK KESİM "EVET" YANITINI VERDİ

Yapılan oylamaya 2 bin 824 kişi katıldı. Dinleyicilerden 997'i (yüzde 35) "Evet", 1503'ü (yüzde 53) "Hayır" derken, 324'ü (yüzde 11) çekimser oy kullandı. Bir kişinin "Bugün bir Türk'ün Rusya'nın başına geçmesi için mi Türkiye'yle o kadar çok savaştık?" yorumu yapması dikkat çekti.

RUS HEYETİNİ RUSÇA SELAMLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Rus devlet televizyonu Rossiya'nın Kremlin özel muhabiri Pavel Zarubin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çavuşoğlu arasında yaşanan ilginç diyaloğun videosunu yayınlamıştı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelere biraz geç kaldığı ve Çavuşoğlu'nun içeriye daha önce girerek Rus heyetini Rusça "Dobrıy den" (iyi günler) diye selamlaması dikkat çekmişti.

PUTİN'İN TAKDİRİNİ KAZANMIŞTI

Çavuşoğlu, gülümseyerek tekrar Rusça, "Vse normalno?" (her şey yolunda mı?) diye sorunca Putin gülerek, "Otliçno!" (mükemmel) yanıtını vermişti.

Rus radyosondan

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Politika, Dünya, Güncel


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