Haberler» Magazin» Haber

Rus şarkıcının dalga sörfü paylaşımını milyonlar izledi

RUSLARIN ünlü şarkıcısı Timati'nin, konser için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yaptığı 'surfwave- dalga sörfü' paylaşımı, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi.

04.08.2019 12:59 Rus şarkıcının dalga sörfü paylaşımını milyonlar izledi
RUSLARIN ünlü şarkıcısı Timati'nin, konser için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yaptığı 'surfwave- dalga sörfü' paylaşımı, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi.
Bu hafta Kemer'de iki konser veren Rusların ünlü R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, konakladığı Rixos Sungate Otel'in önündeki denizde surfwave yaptı. Asıl ismi Timur İldarovich Yunus olan şarkıcı yaptığı şovla büyük ilgi gördü.
Sürat teknesine bağlı bir sörf tahtası üzerine bornoz ve elinde bir fincan kahve ile çıkan Timati, bir süre dalga sörfü yaptı. Ayakları üzerinde tahtada duran ve elinde tuttuğu fincandan içen Timati dalga sörfünde hünerlerini sergiledi.
Instagram'da 14 milyon 100 bin takipçisi olan Timati, Kemer'de yaptığı dalga sörfünün görüntüsünü 'Masaja giderken' başlığıyla paylaştı. Görüntü kısa sürede 3 milyon 952 bin 491 kişi tarafından izlenirken, 18 bin 300 kişi tarafından da yorumlandı.



Antalya, Rixos, Kemer, Magazin

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
13:37   Gökhan Özoğuz Kaz Dağları'ndaki projenin devam etmesine ateş püskürdü: Yazıklar olsun!
13:00   Şarkıcı Yılmaz Morgül, kaslı vücuduyla hayrete düşürdü
12:59   Rus şarkıcının dalga sörfü paylaşımını milyonlar izledi
12:36   Engin Akyürek servet kazanacak!
12:36   Yeni ev Yeniköy'de
12:25   Karaman'da Ahmet Şafak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
12:02   Burgazada'da saldırıya uğrayan Vedat Milor sorumluları affetmeyeceğini söyledi