Haberler» Güncel» Haber

Rus şarkıcının dalga sörfü paylaşımını milyonlar izledi

RUSLARIN ünlü şarkıcısı Timati'nin, konser için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yaptığı 'surfwave- dalga sörfü' paylaşımı, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi.

04.08.2019 15:37 Rus şarkıcının dalga sörfü paylaşımını milyonlar izledi
RUSLARIN ünlü şarkıcısı Timati'nin, konser için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yaptığı 'surfwave- dalga sörfü' paylaşımı, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi.
Bu hafta Kemer'de iki konser veren Rusların ünlü R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, konakladığı Rixos Sungate Otel'in önündeki denizde surfwave yaptı. Asıl ismi Timur İldarovich Yunus olan şarkıcı yaptığı şovla büyük ilgi gördü.
Sürat teknesine bağlı bir sörf tahtası üzerine bornoz ve elinde bir fincan kahve ile çıkan Timati, bir süre dalga sörfü yaptı. Ayakları üzerinde tahtada duran ve elinde tuttuğu fincandan içen Timati dalga sörfünde hünerlerini sergiledi.
Instagram'da 14 milyon 100 bin takipçisi olan Timati, Kemer'de yaptığı dalga sörfünün görüntüsünü 'Masaja giderken' başlığıyla paylaştı. Görüntü kısa sürede 3 milyon 952 bin 491 kişi tarafından izlenirken, 18 bin 300 kişi tarafından da yorumlandı.



Antalya, Rixos, Kemer, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:06   Erciyes'te Türk Kurultayı yapıldı
17:06   Ankara'da gecekondu bölgesinde yangın
17:06   RED BULL UÇUŞ GÜNÜ UNUTULMAZ GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
17:05   MUĞLA SILA'DAN YAZ KONSERLERİNE KARANFİLLİ BAŞLANGIÇ
17:04   Erdoğan: "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764...
17:03   Terk edilen eşeği İzmirli hayvansever sahiplendi
17:02   İçişleri Bakanı Soylu, belediye başkanlarıyla bir araya geldi