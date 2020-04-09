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Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

09.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:39
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi'nden bugün saat 09.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ile 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. 'Dur Yolcu' yazısı önünden peş peşe geçen Rus savaş gemileri, Nara Burnu'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemilerine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Genel
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