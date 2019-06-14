14.06.2019 14:51
Haberler»Güncel » Haber

Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan arka arkaya geçen Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan arka arkaya geçen Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 12.10'da Çanakkale Boğazı'na peş peşe giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 13.45 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Birkaç yüz metre arayla peş peşe seyreden Rus savaş gemilerine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
İki Rus savaş gemisi, saat 14.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne açılmak üzere yol aldı. Akdeniz'e indiği ileri sürülen Rus savaş gemilerinin Boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Akdeniz, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:07 Üsküdar'da tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda yakalandı
16:07 Başkan Bulut'un Jandarmanın kuruluşu yıl dönümü mesajı
16:07 Assange'nin iade davası gelecek yıl görülecek
16:07 Şehit Büyükelçi Taha Carım için Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreni
16:07 Evin bahçesinde çöl varanı bulundu
16:07 "Meclis'in temmuzda da çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum"
16:06 Karne töreninde konuşacaklarını unutan Elif, gözyaşlarına boğuldu
16:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne videosuna teşekkür
16:06 Binali Yıldırım Tuzla'da Cuma Namazı Çıkışı Açıklama Yaptı
16:06 Kocaeli'de karne heyecanı
16:05 Başkan Özcan öğrencilerin karne sevincini paylaştı
16:05 Fransız kulübü Lille'e transfer olacağı konuşulan Duhan Aksu kimdir?
16:05 Aksa Çoruh Elektrik'ten karne hediyesi
16:05 Okullarda karne heyecanı