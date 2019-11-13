Haberler » Güncel » Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber

Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi ile '151' borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

13.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:53Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi ile '151' borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden saat 12.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı, 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, saat 13.00 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. '151' borda numaralı savaş gemisi 'Azov' ise saat 13.15'te Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:03 Washington Post'tan ses getirecek iddia: Trump, Erdoğan'a ticaret anlaşması önerecek
13:57 Geleceğin otomotiv tasarımcılarına teknolojik destek
14:02 Tarlasını sulamak için güneş enerjisi santrali kurdu
14:02 BM'den uluslararası topluma Kuzey Kore'deki "gıda krizine" müdahale çağrısı
14:01 "Büyük Göç" belgesel oldu (2)
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
12:39 TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı
12:22 Ahmet Davutoğlu'nun kurmayından Karamollaoğlu'na yanıt: Tek başımıza iktidar olacağız
12:22 İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:03:44