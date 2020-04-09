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Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti

Dünya koronavirüs salgınına kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğaz'ından geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti.

09.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:31

Dünyada 200'den fazla ülkeyi etkileyen ve 90 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını sürerken iki Rus savaş gemisi boğazdan peş peşe geçti.

2 SAVAŞ GEMİSİ PEŞ PEŞE GEÇTİ

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ve RFS 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemileri saat 16.30 sıralarında peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

ÇOK SAYIDA SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

Savaş gemilerin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemilerinin güvertesinde Rus askerinin olmadığı görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz’dan geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, İstanbul, Güncel
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