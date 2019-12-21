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Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

21.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:30 Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 13.45'te, Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.



Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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