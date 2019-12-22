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RUS SAVAŞ GEMİSİ 'AZOV' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçip Karadeniz'e açıldı.

22.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:26 RUS SAVAŞ GEMİSİ 'AZOV' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ

Rus savaş gemisi Boğazından geçip 'e açıldı. Boğaz geçişi sırasından bir askerin geminin ön bölümünde siperde yatar gibi durması dikkat çekti. 

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 08.00 sıraların Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Savaş gemisi yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. FSM Köprüsü altından geçişi sırasından gemin ön bölümünden bir Rus askerinin sipere yatar gibi durması dikkat çekti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken 1,5 saat sonra savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Rus savaş gemisinden genel görüntü

-Rus savaş gemisinden detay görüntü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Geminin ön bölümündeki askerden detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsünün altından geçişi

-Genel ve yakın detaylar     



Karadeniz, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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