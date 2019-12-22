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Rus Savaş gemisi "Azov" İstanbul Boğazı'ndan geçti

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı.

22.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:40 Rus Savaş gemisi

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ RUS savaş gemisi Boğazı'ndan geçip 'e açıldı. Boğaz geçişi sırasından bir askerin geminin ön bölümünde siperde yatar gibi durması dikkat çekti. 

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Savaş gemisi yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)  altına ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. FSM Köprüsü altından geçişi sırasından gemin ön bölümünden bir Rus askerinin sipere yatar gibi durması dikkat çekti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken 1,5 saat sonra savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.



İstanbul Boğazı, Karadeniz, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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