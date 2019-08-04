Haberler» Güncel» Haber

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor.

04.08.2019 11:59 Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Akdeniz'e iniyor
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor.
Marmara Denizi'nden bugün saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkkale önlerinde oldu.
Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.



Çanakkale Boğazı, Akdeniz, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:27   Yavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmış
12:27   Seferihisar'da "Ata Ekmeği ve Armola Şenliği" yapıldı
12:27   ESKİŞEHİR 1953 MODEL KLASİK OTOMOBİLİNİ İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI
12:27   YALOVALI ZIPKINCILAR BU KEZ DENİZ CANLILARI İÇİN DALIŞ YAPTI
12:26   Böbreği 5 kat büyüyen Kırgız bebek Türkiye'de şifa buldu
12:26   Mısır Kraliçesi II. Arsinoe'nin portresi, 2 bin 300 yıllık yüzük mühürde
12:26   Gökçeada'da manta vatozu görüntülendi