Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
14.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:46
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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