Haberler » Güncel » Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan'dan Rusya'ya hareket eden Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

24.10.2019 10:01Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Yunanistan'dan Rusya'ya hareket eden Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Askeri harekat gemisi olan 104 metre uzunluğundaki 'Vasiliy Bikov', saat 09.15 sıralarında Çanakkale boğazdan geçti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi, Rusya'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor. Öte yandan savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botlarının refakat ettiği bilinirken Rus gemisine sahil güvenlik botunun refakat etmediği görüldü.
(Cenk İşver/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:34 Adana'daki silahlı kavga
10:33 Tecavüzü Konuşmamız Lazım: Akıllı, kışkırtıcı, çığır açan bir kitap
10:31 Çinli uzay bilimciler ABD vizesi alamadığı için uluslararası kongreye katılamadı
10:30 Fatih'te 3 katlı bir binanın arka kısmı tamamen çöktü
10:30 Antalya minik arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle konsere çağırdı
10:30 Esenyurt'ta motosikletli kapkaççıların kazası kamerada
10:30 Antalya park halindeki kamyonetinin yandığını yemek yerken öğrendi
24.10.2019 10:34:56