Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
13.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:12
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rusya'ya ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 142 borda numaralı "Novocherkassk" Rus savaş gemisi 17.00'da Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Ege'den Çanakkale Boğazı'na giren Rus savaş gemisine sahil güvenlik botu refakat etti. Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rusya'ya ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 142 borda numaralı "Novocherkassk" Rus savaş gemisi 17.00'da Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Ege'den Çanakkale Boğazı'na giren Rus savaş gemisine sahil güvenlik botu refakat etti. Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Etiketler : Genel
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