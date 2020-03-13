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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

13.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:12
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rusya'ya ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 142 borda numaralı "Novocherkassk" Rus savaş gemisi 17.00'da Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Ege'den Çanakkale Boğazı'na giren Rus savaş gemisine sahil güvenlik botu refakat etti. Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İHA

Etiketler : Genel

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