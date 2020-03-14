Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
14.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:02
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 16.20 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan 112 metre uzunluğundaki savaş gemisine boğaz geçişi sırasında 2 tane Türk sahil güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 16.20 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan 112 metre uzunluğundaki savaş gemisine boğaz geçişi sırasında 2 tane Türk sahil güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Boğazı, Güncel
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