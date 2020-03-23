Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
23.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:04
Rus donanmasına ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Orsk', saat 13.00 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Ege Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti. - ÇANAKKALE
Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Orsk', saat 13.00 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Ege Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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