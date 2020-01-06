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Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi

İstanbul Boğazı'ndan geçen bir anda arızalanan Rus savaş gemisi 'Mareşal Ustinov' Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi. Kıyı emniyeti römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Moda açıklarına demirledi.

06.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:24

İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' henüz bilinmeyen bir nedenle açıklarında arızalandı. Kıyıya doğru sürüklenen gemiye Kıyı Emniyeti'ne ait 4 kurtarma römorkörünün müdahale etti. Gemi, Kadıköy Moda açıklarına demirledi.

BOĞAZ'DA KORKU YAŞANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öncesi Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti.Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. 186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi.

"KABATAŞ'A YANAŞAMADI"

Gemi bugün ise Kabataş'a yanaşmak istedi. Ancak bir anda arızalanan gemi ve fırtına nedeniyle Kabataş'a yanaşamadı. Sahil güvenlik botları, gemiye müdahale etti. Gemi Kabataş'tan ayrılarak tekrar Moda açıklarına demirledi.

Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi

İstanbul Boğazı, Kabataş, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA


Yaşam

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