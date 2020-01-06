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Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi (1)

RUS savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi.

06.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:15 Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi (1)
RUS savaş 

gemisi 'a yanaşırken sürüklendi.

Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti. 

Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. 186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi. Gemi bugün ise Kabataş'a yanaşırken sürüklendi. Sürüklenen gemiye kurtarma botu müdahale etti.


- İstanbul

Kabataş, Güncel

Kaynak: DHA

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