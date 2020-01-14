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Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı denizaltısavar, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

14.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:33Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı denizaltısavar, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Geminin, Akdeniz'e doğru yol alacağı öğrenildi.

Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın 626 borda numaralı savaş gemisi 'Koramiral Kulakov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Geminin güvertesinde bulunan can yelekli askerler dikkat çekti. Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisinin, Suriye'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz'e doğru yol alacağı ileri sürüldü.



Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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